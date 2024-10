När försvarsviljan är hög kan Hemvärnet inte mobilisera

Hemvärnet har om uttrycket tillåts närmast bombarderats med ansökningar under de senaste åren. Länge hörde årligen omkring 4500 personer av sig till denna del av försvaret. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina skickade 29 000 personer in en ansökan. Och intresset är fortsatt högt. Under de fem första månaderna i år sökte 6350 män och kvinnor enligt tidningen Hemvärnet.