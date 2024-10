Myten om avskogning har vilselett EU-politiken

Jämförelser mellan avverkningar i svenska skogar och i Amazonas. Påståenden om att Sverige och Finland är ”värst” när det gäller att skövla skog. Ja, det är en bild av det svenska skogsbruket som florerat i sociala medier och sporadiskt också hos mer ansedda avsändare under de senaste åren. Att källan var den vetenskapliga tidskriften Nature gav denna myt legitimitet.

Enligt artikeln skulle 20 procent av den svenska skogen ha avverkats under 20 år. Den siffran borde falla på sin egen orimlighet. Då skulle Sverige varit en enda stor föryngringsyta. Men när marker är avlägsna och bilden av skogens tillstånd fås via bilfärder på motor- och riksvägar omgivna just av lätt avverkningsbar granskog - eller av stora hyggen - kan en myt som denna få fäste. De bevarade skogarna, de äldre träden finns naturligt nog längre bort från allfarvägarna. Vid mossar och tjärn som sällan besöks, annat än av jägare, blåbärsplockare och vandrande friluftsentusiaster.