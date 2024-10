Moskén ska bli en symbol för dialog

I texten framställs det som om en extern organisation med tvivelaktiga värderingar har samlat in pengar till oss, vilket är helt felaktigt. De medel som har samlats in i Kalmar har samlats in genom vårt samfund som har mobiliserat medlemmar, eldsjälar, vloggare, bloggare och sociala medier genom olika kampanjer. ”Organisationen” som nämnts, ”Vi mår bra”, existerade inte när vi genomförde insamlingen i Kalmar. Det som senare utvecklades till en folkrörelse, snarare än en organisation, är en spin-off av vår gräsrotskampanj och en vidareutveckling av vårt framgångsrika insamlingskoncept i Kalmar. Det är en spin-off som bildades utanför vårt inflytande eller direkta kontroll.