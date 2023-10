Mörker över Stockholm

Under samma demonstration skanderade man den antisemitiska ramsan ”From the river to the sea, Palestine will be free” – eller på svenska, ”Från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt”. Ett slagord som har använts av både PLO och Hamas för att göra anspråk på de områden som ingick i brittiska Palestinamandatet, det vill säga inte bara våra dagars Gazaremsan och Västbanken utan framförallt Israel. Det syftar alltså på att hela staten Israel ska utplånas från jordens yta.