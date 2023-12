Mobilförbud mer än bara signalpolitik

Tidigare gymnasie- och utbildningsminister Anna Ekström (S) har invänt att Sverige redan har ett mobilförbud. Ett sådant förbud mot mobiler under lektionstid finns helt riktigt, och infördes förra sommaren. Men enligt studier har det nuvarande förbudet brister. ”Elever hittar sätt att smyga in telefoner i klassrummet”, kunde en avhandling fastslå förra vintern. Det finns förvisso möjligheter för rektorer, inom ramen för det nuvarande förbudet, att besluta om insamling av mobiler i början av skoldagen. Men det är inget annat än just en möjlighet, och inte mer än så. Hur förbudet fungerar i praktiken skiljer sig från skola till skola.