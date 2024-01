Låt inte kyrkans skog bli ett politiskt slagträ

Men den polariserade debatt som råder om skogen har också hittat in i Svenska kyrkan som stiftens innehav sammanslagna kan ses som landets femte största skogsägare.

Svensk skogspolitik bygger på ”frihet under ansvar”. Stiftens skogsförvaltning tycks stryka under just ordet ansvar. Ändå blir kyrkan ett slagträ i skogsdebatten.