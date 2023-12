Kompetensen ska styra lönen också på Rosenbad

Men direktivet delar in de anställda i något av ett A- och ett B-lag. De som arbetar med Tidöavtalets prioriteringar ska prioriteras, andra inte. Det politiserar hela inte bara lönesättningen utan hela organisationen. Departement och avdelningar rangordnas i någon form av osynlig hierarki.

Oppositionen får nu öppet mål och talar om att regeringen politiserar regeringskansliet. Lönefrågan sätts därmed in i ett narrativ där den liberala demokratin är hotad av att också statsförvaltningens allra innersta kärna - regeringskansliet - politiseras.

I själva verket låter det dock mer som en löneprocess hämtat från näringslivet - om marknadisering av regeringskansliet - än om anammandet av auktoritära ideal. Lönerna är tänkta att styra mot snabba resultat. Det passar dåligt in i politiskt ledda organisationer där värden som rättssäkerhet och demokrati ska främjas och där arbetskulturen präglas av strikta professionella ideal.

Regeringen har också varit dålig på att kommunicera hur den under ett år har arbetat för motsatsen. Framför allt riksdagen involverats i tunga utredningar- som om public service-framtid. Det är ett medvetet val som inkluderar oppositionspartierna i processen och som därmed anses minska risken för polarisering. Det öppnar för pragmatiska förhandlingar i ett tidigt skede, istället för att partierna kommer in sent till i stort sett helt klara förslag från regeringen.