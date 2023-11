”Hotad” demokrati är i själva verket en ledstjärna

Där har det ju närmast låtit som att Sverige skulle vara på väg ner mot bottenträsket och inte ligga i den absoluta toppen. Socialdemokrater har talat om partier som ”gripit makten”, om en ”regim” och om en försvagad liberal demokrati. Bytet av myndighetschefer har liknats vid utrensningar. Det egna politiska alternativet- vad det nu är - har omtalats som de goda krafterna och därmed så passar epitetet de onda in på regeringsunderlaget. Och onda krafter är alltid illegitima.

Demokratin ska samtidigt alltid försvaras och utvecklas. På den punkten påminner Ideas:s rapport om att det är borgerliga partier som under år stått bakom grundlagsreformer som Socialdemokraterna sent under den förra mandatperioden ställde sig bakom.