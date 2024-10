Håll rent mot gängen, Åkesson

Hur tänker en högt uppsatt politiker om den till sitt bröllop bjuder in en person från en suspekt miljö som en enprocentsklubb? I Jimmie Åkessons (SD) fall verkar svaret vara – inte alls.

Ett brudpar väljer på egen hand vilka de vill bjuda till sitt bröllop. Och bjuder man in 800 personer kan det förvisst bli svårt med överblicken. Även för en vanlig Svensson kan det vara svårt att veta vad alla släktingar, bekantskaper och gamla relationer egentligen har haft för sig under årens lopp, eller vilka sammanhang de hamnat i. Och även den med ett problematiskt förflutet kan för all del ha en plats vid bordet.