Fritt och rätt tänkt av Linnéuniversitetet

I höstas konstaterade en av landets mer seniora professorer i statsvetenskap, Peter Esaiasson, att det rådde ett ointresse på svenska lärosäten när det kommer till frågor om systemhotande brottslighet och välfärdskriminalitet. Esaiassons iakttagelse sammanfaller med en debatt om att forskningsinstitutioner blir allt mer inåtvända och att teman som tung kriminalitet inte är passar in i den världsbild som forskare har som helst vill studera dolda maktstrukturer och kritisera normer.

Esaiassons kritik träffade många, men nog inte Linnéuniversitetet. På forskningsområdet socialt arbete har kvalificerade studier av gängkriminalitet - och dess orsaker - skett under senare år under ledning av bland annat professor Torbjörn Forkby. Och när Linnéuniversitetet nu lämnat in ett ”inspel” till regeringen inför detta års stora forskningsproposition nämns forskning om brott och brottets orsaker som ett profilerat område. Det konstateras också att det i ”dagsläget sker förvånansvärt lite forskning på dessa områden”. Esaiasson hade uppenbarligen inte fel i sitt angrepp på svensk forskning och dess statliga finansiärer i form av vetenskapsråd.