Men det är inte riktigt rättvisande mot historien att framställa Sverige som helt neutralt i mer än 200 år. Den skandinavistiska solidariteten under dansk-tyska kriget på 1840-talet; kung Oscar I:s intention att delta i Krimkriget på 1850-talet (i hopp om att återförena Sverige med Finland); de i slutändan grusade planerna på en nordisk försvarsallians efter andra världskriget; det samarbete som Sverige har haft med Nato under och efter kalla kriget. Det finns kort sagt flera exempel som nyanserar den gängse bilden.