Emigrationsminnen stärker säkerheten

Det kan tyckas motsägelsefullt att just i dag peka på förändringar i denna relation. Sent på tisdagskvällen svensk tid skrevs ett avtal om bilateralt militärt samarbete mellan Sverige och USA under i Washington som ger den amerikanska militären bland annat rätt att lagra materiel på svenska baser. Avtalet slår också fast att trupp i Sverige under ”Stars and Stripes” verkar under amerikansk lag. Den amerikanska militära personalen i Europa uppgår i dag också till 100 000 personer vilket är ett uttryck för djup solidaritet. USA har också ett eget intresse av stabilitet och fred i Europa. Men det går inte att bortse från de historiska linjerna i den långsiktiga säkerhetspolitiska planeringen.