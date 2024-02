Bedrägerier har blivit en miljardbransch

Bedragarna i Marbella hävdade att så många som 100 personer om dagen, för det mesta pensionärer, blir kontaktade via massutskick och falska sms. En bra drag kan en bedragare dra in så mycket som 200 000 kronor, får vi höra i programmet. Och då är det bara en bedragare. Enligt preliminär statistik ökade bedrägeribrotten med 22 procent under 2023, och 650 bedrägeribrott anmäldes i snitt per dag, för att ge hum om problemets proportioner.