Att bygga på landet är att slänga pengar i sjön – men det behöver inte vara så

Snittpriset per kvadratmeter i kommuner som Nybro, Emmaboda och Högsby är i regel mindre än hälften av vad det kostar att bygga ett nytt hus. Priserna för villor ligger i spannet 7 000 till 10 000 kronor per kvadratmeter, medan lägenhetspriserna per kvadrat är så låga som 3 000 kronor – ungefär priset för en ny billig cykel.