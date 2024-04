Artighet är inte fascism

Nej. Det som får dem att ropa varg är bland annat att statsministern – som svar på att aktivister saboterat för ett politiskt möte i Lund genom att skräna under ett pågående föredrag, i stället för att vänta till den efterföljande frågestunden för att få framföra sina frågor och synpunkter – ” uttryckte sin åsikt om hur ett demokratiskt samtal går till. Man ska inte avbryta varandra, förklarade han. ”

Aha. Så att förvänta sig lite artighet under ett samtal och respekt för demokratiska normer är alltså första steget till fascism.

Det ska förvisso erkännas att majoriteten av de 50 inte är statsvetare. Men man hade ändå velat tro bättre om representanter för akademin. Den akademiska traditionen kännetecknas trots allt, liksom den demokratiska, av vissa former för hur en debatt och ett samtal går till. Doktorander skulle knappast uppskatta om företrädare för ett annat synsätt går till storms mot deras disputationer med vrål och skrik.

Det är något annat än en makthavares befallande dekret, eller predikantens undervisning. Det är ett sökande efter sanningen; ett av de frön som i västerlandet komma att leda till vetenskapens framväxt. Denna metod fortsatte akademikerna att använda vid universitetsutbildningarna under medeltiden – argumentation för och emot en tes. I princip följer vi samma mönster i dagens demokratiska samhälle. Oavsett om det så gäller tidningarnas ledarsidor med ledare och repliker, eller riksdagens och kommunhusens politiska debatter mellan ledamöter som får tala i tur och ordning under strikta former.