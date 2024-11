Äntligen ett tillväxtkrav på länsstyrelserna

Så har ord blivit handling och ett beslut på papper materialiserats i en tjänsteperson. På Länsstyrelsen i Kronoberg sitter nu den tidigare riksdagsledamoten och kommunalrådet i Växjö, Per Schöldberg (C), med det nationella uppdraget att förbättra företagens relation med de 21 länsstyrelserna. Uppdraget är att utveckla länsstyrelsernas ”service och bemötande i kontakter med företag”.

Det är ingen slump att Länsstyrelsen i just Kronoberg valts ut. Under alliansregeringen hade myndigheten ett uppdrag att förenkla regelverk inom just länsstyrelser och den tidigare landshövdingen, Kristina Alsér, från Vimmerby, är i dag ordförande i det statliga Förenklingsrådet.