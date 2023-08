Way Out West öppnar i soligt Göteborg

Helena Ulinder, Örjan Palmgren och Claes Ekenstam laddar inför Way Out West.

Fredrik von Zweigbergk har besökt Way Out West flera gånger tidigare.

Efter några blöta dagar med ovädret Hans öppnade festivalen Way Out West med strålande solsken över Slottsskogen i Göteborg.

"Känner stämningen"

Även syskonen Märta och Greta Ohldin från Göteborg var på plats tidigt på området. Det är 18-åriga Greta Ohldins första festivalbesök någonsin, och hon ser bland annat fram emot Tove Lo, som uppträder under torsdagskvällen.

– Vi ser fram emot specifika akter också, säger Konrad Kabat, och nämner bland andra Terra, King Gizzard & The Lizard Wizard och Solen.

"Folkfest"

Under årets Way Out West spelar även artister som Boygenius, Wizkid, Arlo Parks, Devo, Viagra Boys och Sam Fender. Festivalen pågår till och med lördag den 12 augusti. Sist ut är Göteborgssonen Håkan Hellström, som avslutar med en drygt två timmar lång konsert.

Fakta: Way Out West

Way Out West grundades 2007 och äger rum i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen har även klubbspelningar, Stay Out West, på olika platser i Göteborg.

Under 2022 hade Way Out West 50 000 unika besökare.

Bland årets artister återfinns Håkan Hellström, Blur, Wizkid, Tove Lo, Viagra Boys, Devo och Boygenius.