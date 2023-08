Aviciis "Wake me up" har mer än 2 miljarder strömningar på Spotify. Arkivbild.

Aviciis "Wake me up" har mer än 2 miljarder strömningar på Spotify. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Fem år efter Tim "Avicii" Berglings död passerar dj:ns låt "Wake me up" två miljarder strömningar på Spotify, och sällar sig därmed till de fyrtio låtar som lyckats med denna bedrift, enligt ett pressmeddelande.

"Stora nyheter i dag. "Wake Me Up" av Avicii är den första låten av en svensk artist som passerar två miljarder strömningar på Spotify", säger ägaren till Spotify Daniel Ek.

Singeln "Wake me up" med Aloe Blacc släpptes 2013 och låg på Aviciis debutalbum "True". Låten knep en femte plats på singellistan i USA. Ingen svensk artist hade då legat högre upp på den amerikanska singellistan under hela 2000-talet.