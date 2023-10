Världsstjärnorna som väljer bort turnélivet

Justin Bieber ställde in sin världsturné "Justice world tour" av hälsoskäl.

Lewis Capaldi ställde in efter sitt framträdande på Glastonbury-festivalen. Arkivbild.

Shawn Mendes var inte förberedd på det hårda turnélivet – och ställde in. Arkivbild.

Bieber gjorde ett försök att återuppta turnén, men avbröt igen efter sex livespelningar. I mars i år kom beskedet att turnén ställs in helt. Då angavs ingen orsak, men tidigare har artisten sagt att han måste "prioritera hälsan".

Efter att ha upplevt stora problem på scenen under Glastonbury-festivalen i somras meddelade "Someone you loved"-sångaren Capaldi att han tar en paus från turnerandet.