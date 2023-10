The Soundtrack of Our Lives gör Sverige-turné

The Soundtrack of Our Lives består av Ian Person, Mattias Bärjed, Martin Hederos, Fredrik Sandsten, Kalle Gustafsson Jerneholm och Ebbot Lundberg. Arkivbild.

The Soundtrack of Our Lives består av Ian Person, Mattias Bärjed, Martin Hederos, Fredrik Sandsten, Kalle Gustafsson Jerneholm och Ebbot Lundberg. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Efter tio års paus gjorde The Soundtrack of Our Lives tre konserter i somras. Återföreningen gav mersmak och bandet ger sig ut på vägarna i vår.

The Soundtrack of Our Lives bildades i Göteborg i mitten av 1990-talet och valdes förra året in i Swedish Music Hall of Fame.