The 1975 pausar turnerandet på obestämd tid

Bandet The 1975 tar en paus efter den nu pågående turnén. Det meddelade sångaren Matty Healy under en spelning i Sacramento i Kalifornien på onsdagen, skriver NME .

Turnén "Still... at their very best" pågår fram till mars 2024. Det brittiska bandet turnerar just nu i Nordamerika efter en räcka spelningar i Asien. I Malaysia förbjöds de att komma tillbaka sedan Matty Healy kysst basisten Ross MacDonald på scenen i Kuala Lumpur. Det hela var en protest mot landets anti-hbtq-lagar, där homosexuella handlingar anses vara ett brott.