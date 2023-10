Prisad brittisk filmregissör död

Den brittiske filmregissören och manusförfattaren Terence Davies har avlidit. Här på en bild tillsammans med Tom Hiddleston i samband med lanseringen av filmen "The deep blue sea". Arkivbild.

Den brittiske filmregissören och manusförfattaren Terence Davies har avlidit. Här på en bild tillsammans med Tom Hiddleston i samband med lanseringen av filmen "The deep blue sea". Arkivbild. Foto: Alvaro Barrientos/AP/TT

Davies slog igenom med en trilogi filmer – "Children", "Madonna and child" och "Death and transfiguration" – i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Han belönades med kritikerpriset på filmfestivalen i Cannes 1988 för självbiografiska "Distant voices, still lives" om uppväxten i Liverpool.