Miljardsiffror för Swift-film innan premiär

Taylor Swift under turnén "The eras" i somras. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Det gör redan filmen till den bäst säljande konsertfilmen i historien, då den puttar ned Justin Biebers "Never say never"-film som spelade in 99 miljoner dollar 2011.

I sammanhanget kan nämnas att Michael Jacksons "This is it" från 2009 drog in 261 miljoner dollar, men den räknas inte som en konsertfilm då dokumentären endast följer repetitionsarbetet inför den världsturné Jackson aldrig hann genomföra innan han avled samma år.