LISTA: Film, tv, böcker – 20 gånger Kalmar län har varit på tapeten

Kultur • 15 november 2024 17:00

Från filmer och tv-serier till böcker och musik – Kalmar län både nämns och syns i en hel del välkänd populärkultur. Nöjesredaktionen har sammanställt en lista över några av dem. Foto: Montage

Teater/litteratur 1. Jaktlycka och Kalmars jägarinnor-trilogi – Tove Folkesson Den Kalmarbördiga författaren Tove Folkesson debuterade genom att sätta sin hemstad på kartan. Flerfaldigt prisbelönad har den poetiskt skrivna historien om Eva, Sudden, Jenna och de andra jägarinnorna tagit hela Litteratursverige med storm, och den som själv vandrat på Kalmars gator under sina tonår har goda chanser till igenkänning. Just nu visas dessutom Folkessons sprillans nya pjäs ”Jaktlycka” på Byteatern. Där får vi träffa karaktärerna 20 år senare. Pjäsen fick för övrigt ett lysande omdöme av kulturredaktionens Kim Ustamujic Johansen.

Tv-serie 2. Mörkt hjärta För två år sedan, 2022, gjordes en tv-serie baserad på det hemska mord som inträffade i Norra Förlösa utanför Kalmar tio år tidigare. Den 63-årige lantbrukaren Göran Lundblad försvann och hittades död först flera år senare. Hans egen dotter och hennes sambo dömdes för mordet – som löstes tack vare ”Robinson”-deltagaren Therese Tang på Missing People. I ”Mörkt hjärta” har man utgått från dessa makabra händelser och skildrar förloppet inifrån. Hur bestämmer man sig för att mörda sin egen far? Aliette Opheim, Clara Christiansson Drake och Gustav Lindh gör alla enastående rollprestationer.

Tv-serie 3. Salve – en medeltidssaga Under sommaren 1997 spelades sommarlovsmorgon in här, i Kalmar, och som vi minns det! De flesta 80- och 90-talisterna har förmodligen en relation till Henrik Ståhls ikoniska insats som samtidskillen Nils, som på grund av ett tekniskt fel med mobiltelefonen plötsligt färdas 500 år bakåt i tiden. Där träffar han medeltidsflickan Katarina och gör allt för att få träffa en riktig riddare. Tv-serien spelades in på Kalmar slott och om du är redo för en riktig nostalgitripp kan du kolla in alla avsnitten på SVT Play.

Tv-serie 4. Enkelstöten SVT sände under 80-talet serierna ”Dubbelstötarna”, ”Dubbelsvindlarna” och ”Studierektorns tid”, baserade på Tomas Arvidssons böcker. 2017 kom en nyinspelningr, och med Sissela Kyle och Lotta Tejle i huvudrollerna nådde den genast stora framgångar. I denna kriminalkomedi som spänner över två säsonger gestaltar de två Kalmarkvinnor i 60-årsåldern som får för sig att råna en bank i Stockholm. En toppenidé – eller? Ja, ni hör ju. Stora delar av serien spelades in i Kalmar, bland annat på Kullzénska caféet. Även originalet spelades in i våra trakter.

Film 5. Mitt liv som hund – Lasse Hallström Denna svenska klassiker med både Oscarsnomineringar och Golden Globe-priser i bagaget är till största delen inspelad i den lilla bruksorten Åfors i Emmaboda kommun, men också i Kalmar. Stjärnregissören Lasse Hallström är hjärnan bakom filmen om den tioårige Ingemar Johanssons och hans väg in i boxningen. Han har en lungsjuk mamma men tar sig genom tillvaron med hjälp av en överlevnadsfilosofi som bygger på att det kunde varit värre. En riktig kultfilm inspelad 1985, men som skildrar 1950-talets Sverige där en pojke finner tröst i att ha en namne som är framgångsrik boxningsstjärna.

Tv-serie 6. Eagles SVT-serien om fyra tonåringar i Oskarshamn blev snabbt en stor succé. Här följer vi ett syskonpar – ishockeytalangen Elias och influencern Felicia – som flyttar tillbaka till sin pappas hemstad efter att ha bott i Boston under flera år. Med utgångspunkt i ishockeyn får vi ta del av de drömmar och den vänskap, kärlek och rivalitet som kan blossa upp i en krets när allting ställs på sin spets. Serien är en Oskarshamnsprodukt i princip rakt igenom – från producenten Stefan H Lindén till regissören Amanda Adolfsson, som regisserade den första säsongen.

Litteratur 7. Fasad – Johan och Johanna Hurtig Wagrell Johan och Johanna Hurtig Wagrell är båda uppvuxna i Kalmar, men träffades först i vuxen ålder. Under åren har de etablerat sig väl som komiker, poddare och skribenter och sedan våren 2024 kan de skriva ytterligare en titel på cv:t – författare. Kriminalromanen ”Fasad” utspelar sig i såväl nutidens som 90-talets Kalmar och bjuder på hög igenkänningsfaktor. Storyn handlar om ett gammalt, olöst (fiktivt) fall där en 16-årig flicka försvann spårlöst. Läsaren får även följa den krisande tv-producenten Sanna Lundgren som jobbar på en dokumentär om det olösta fallet 25 år senare.

Film 8. Danslärarens återkomst År 2004 anlände ett stort filmteam till Kalmar. Uppdraget var att göra film av Henning Mankells succéroman ”Danslärarens återkomst” och scener spelades in både på Lilla torget och i Dahmska huset, men också vid Högby fyr på Öland. Skådespelare som Tobias Moretti, Michael Byrne, Per Morberg och Bibi Andersson medverkade i den svensk-österrikiska produktionen, som underligt nog främst gjordes med den tyska och österrikiska tv-publiken i åtanke. Handlingen kretsar kring polismannen Stefan Lindman som får reda på att hans före detta kollega blivit mördad, samtidigt som han själv tvingats till tjänstledighet efter övervåld mot en hustrumisshandlare.

År 2004 besökte Barometern-OT inspelningen av ”Danslärarens återkomst”. På bild syns huvudrollsinnehavaren Tobias Moretti, ståendes på Lilla torget i Kalmar. Foto: Maths Bogren

Litteratur/film 9. Skumtimmen – Johan Theorin Romanen ”Skumtimmen” utspelar sig i huvudsak på norra Öland. Här får läsaren dyka rakt ner i en mystisk berättelse om en försvunnen pojke, så spännande att den utsågs till årets bästa deckardebut av Svenska deckarakademin när den kom 2007. För den som inte kan få nog av Johan Theorins rysliga berättelser finns det ytterligare tre delar i Ölandsserien – ”Nattfåk”, ”Blodläge” och ”Rörgast”. Dessutom blev boken en film år 2013, inspelad på Öland med stora namn så som Lena Endre och Tord Peterson.

Film 10. Inga Lindström-filmerna Tro det eller ej, men en av Tysklands mest populära långkörare handlar faktiskt om Sverige. I seriens 54:e film ”Stenskeppet” utspelar sig denna ”Hem till gården”-doftande serie i Borgholm, och i film nummer 80 – ”The Missing man” – syns även miljöer från Kalmar, Byrum och Byxelkrok. Produktionerna har mellan sex och åtta miljoner tittare, och vid båda inspelningarna har statister från bygden medverkat. I övrigt är skådespelarna i denna låtsassvenska produktion tysktalande. Hela idén bygger på att leverera idylliska miljöer till den tyska publiken – så är det något du suktar efter lär du inte bli besviken.

Inga Lindström-filmerna baseras på böckerna av den tyska författaren Christiane Sadlo. Inga Lindström är hennes pseudonym, och alltså inte namnet på någon av karaktärerna i filmserien. Foto: ZDF / Pressbild

Tv-serie 11. Gösta – Lukas Moodysson Regissören bakom klassikern ”Fucking Åmål” släppte år 2020 en ny komediserie – som också var den första nordiska originalserien från dåvarande HBO Nordic, nuvarande Max. Här möter vi den 28-årige barnpsykologen Gösta som trots sina idoga försök att vara en god människa inte alltid lyckas. Delar av serien spelades in i Hultsfred, bland annat vid det gamla festivalområdet, campingen och hembygdsparken – men också vid sjön Hulingen.

I humorserien ”Gösta” ser vi bland andra Mattias Silvell, Vilhelm Blomgren och Clara Christiansson. Foto: HBO Nordic

Film 12. Tre solar – Richard Hobert Denna medeltidsrulle från 2004, skapad av Kalmarsonen Richard Hobert, möttes inte direkt av stående ovationer från kritikerkåren. Snarare kan den beskrivas som en monumental flopp. Likväl är stora delar inspelad på det öländska alvaret. Enorma namn som Mikael Persbrandt, Lena Endre, Kjell Bergqvist och Maria Bonnevie intog de öländska vidderna med denna trageditäta historia om krigarhustrun Hanna och hennes familj. Kanske är det inte någon av dem som vill kännas vid det idag. Handlingen kretsar kring pesten, om kärlek och om opiummissbruk – och trots att den många gånger kallats ”kalkonfilm” kan det vara roligt att se de karga, öländska miljöerna.

Musik 13. Från Nybro wiv lavv – Avantgardet Den som söker Nybroreferenser i Avantgardets låttexter behöver inte leta länge. I deras låtskatt finns mängder av referenser till Rasmus Arvidssons och Patrik Åbergs uppväxtstad. En av de dängor som till och med har orten med i titeln är ”Från Nybro wiv lavv” (eller ”with love” som en icke-smålänning kanske skulle säga), och den utgör även namnet på bandets nionde album som kom i fjol. Året dessförinnan kom ”Nybrosoundet” och strax innan det... äh, det är ingen idé att rada upp allt. Ni får helt enkelt lyssna själva. Är du ute efter en snabbguidning i sydöstra Sveriges småstadsliv är det här bandet för dig.

Rasmus Arvidsson är sångare och låtskrivare i Avantgardet. Det är nästan svårt att hitta en låt av honom som INTE innehåller någon referens till Nybro. Eller till Öland, där han ju faktiskt bor numera. Foto: SUVAD MRKONJIC

Litteratur 14. Ölandsbrotten – Johanna Mo Kalmars och Ölands okrönta deckardrottning Johanna Mo har skrivit en hel bokserie om mord i den öländska myllan. Den första delen ”Nattsångaren” kom 2020 och sedan dess har det blivit fem delar om polisutredaren Hanna Duncker. Ett nytt fall avhandlas i varje bok, men det finns också en rafflande röd tråd som löper genom hela serien. Den sista delen ”Brottsjön” släpptes i somras så om du är en person som gillar att ”bingea” alla böckerna i ett bräde är det bara att tuta och köra.

Tv-serie 15. Det grovmaskiga nätet Filmatiseringen av Håkan Nessers roman ”Det grovmaskiga nätet” spelades till viss del in på Södra kyrkogården i Kalmar. Sven Wollters klassiska poliskaraktär Van Veeteren hade sällskap av stora namn som Samuel Fröler och Lena Granhagen, vilket naturligtvis föranledde ett reportage av Barometern-OT. Den psykologiska thrillern handlar om en lärare som hittar sin fru död i badkaret hemma i lägenheten. Därifrån utvecklas en rafflande kriminalhistoria i äkta Nesser-manér, som sändes på tv i två delar.

Fler av scenerna i Håkan Nesser-filmatiseringen ”Det grovmaskiga nätet” spelades in i Kalmar. På bild syns Sven Wollter och Samuel Fröler. Foto: Johan Paulin/SVT

Tv-serie 16. Den vita stenen ”Den vita stenen” är en svensk tv-serie på 13 delar från 1973 regisserad av Göran Graffman. Den baseras från början på Gunnel Lindes barnbok ”Den vita stenen” från 1964, men själva tv-serien är faktiskt inspelad i Söderåkra och Bergkvara i Torsås kommun. Handlingen kretsar kring vänskapen mellan de två barnen Fia och Hampus, som utifrån en vit sten utmanar varandra att göra riskabla saker. Många från lokalområdet medverkade som statister och om du är sugen på att spana efter bekanta ansikten är det bara att sticka in huvudet på SVT Play. Där finns nämligen hela serien till allmän beskådan.

Ulf Hasseltorp spelade Hampus och Julia Hede spelade Fia i ”Den vita stenen”. Foto: Pressbild

Litteratur 17. Syd – Anna Winberg Sääf och Katarina Ekstedt Ena halvan av denna deckarduo bor på östra Öland, så egentligen är det inte så konstigt att ”Syd” utspelar sig här på ön. Ändå var det inget vi kunde räkna med, eftersom föregående bok ”Nord” höll till uppe i fjällen. Hur som helst, dessa böcker handlar om kocken Alex som i seriens första del tog anställning som kockassistent hos restaurangägaren Alice Duwal. Det blev en mardrömsupplevelse, och i ”Syd” har han tagit sitt pick och pack och flyttat till sydöstra Öland för att starta upp en egen bistro långt bort från hennes klor. Snart uppdagas hemligheter som riskerar att förstöra allt – samtidigt som Alex börjar oroa sig för hämnd från sin gamla chef.... Inom en överskådlig framtid kommer den första boken att filmatiseras.

Film 18. Sången från andra våningen – Roy Andersson Den hyllade regissören Roy Anderssons kanske mest berömda film är ”Sånger från andra våningen” från år 2000. Men visste du att slutscenen spelades in på Öland? Handlingen är komplex och ganska surrealistisk, men kretsar kring ett antal personer som alla är på väg någonstans. Problemet är att målet och dess mening glömdes på vägen. Totalt består filmen av 46 scener där kameran är helt statisk, och förutom övergångarna mellan dessa scener har man inte klippt någonting i materialet. Den allra sista scenen spelades in på Alvaret och består av en enda tagning på ungefär tio minuter. Denna snutt tog enligt uppgift en hel månad att spela in.

”Sånger från andra våningen” är en vardagssurrealistisk film signerad Roy Andersson. Foto: Pressbild

Film 19. Den ofrivillige golfaren Komedin ”Den ofrivillige golfaren” med Lasse Åberg och Jon Skolmen i huvudrollerna är något av en klassiker. Som en del av ”Sällskapsresans” universum låter den oss följa med Stig-Helmer när han av en slump hamnar mitt i en maktkamp. En finansman och en gallerist har slagit vad om huruvida ”vem som helst” kan bli en bättre golfspelare än finansmannen i fråga – på en vecka. Och ”vem som helst” – tja, det råkade bli Stig-Helmer. Stora delar av filmen – inte minst golfscenerna – är inspelade på Ekerum på Öland. Faktum är att det var där och då som Lasse Åberg på riktigt fastnade för golf.

Lasse Åberg och Jon Skolmen i ”Den ofrivillige golfaren” som spelades in på Ekerums golfklubb på Öland 1991. Foto: Pressbild