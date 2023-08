Kylie Minogue till Las Vegas i höst

Artisten Kylie Minogue kommer till Las Vegas för en rad konserter på Voltaire nightclub på resorten The Venetian, rapporterar BBC .

Kylie Minogue har haft en lång karriär och är nu aktuell med låten "Padam Padam". Den har tagit sin in på den brittiska tio i-topplistan, vilket är första gången på ett årtionde som artisten har en låt med där. Senast var 2010, då "All the lovers" fick en tredjeplacering.