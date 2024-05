Juliette Binoche: Kockar är konstnärer

När TT träffar den franska megastjärnan under 2023 års Cannesfestival säger hon att det verkligen gällde att hitta rytmen i köket under inspelningen:

Känslor

Och känslor, det fanns det även under inspelningen. Binoche och Magimel hade en gång ett mångårigt förhållande och de har dottern Hana gemensamt. Förhållandet tog slut för 20 år sedan och de två har sedan dess haft mycket sporadisk kontakt.

Bra kock

Filmen visar in i detalj arbetet med att laga mat i ett stort kök. Råvarorna tillreds, grytorna kokar, kameran rör sig mellan kockar och mat. Enligt Tran Anh Hung var det en utmaning att skildra maträtternas skönhet:

Skådespelarna fick därför ett exakt schema för hur de skulle gå ut och in ur bild.

Fakta: Juliette Binoche

Namn: Juliette Binoche.

Ålder: 60 år.

Yrke: Skådespelare.

Bor: Paris.

Familj: Barnen Hana Magimel och Raphael Hallé.

Filmer i urval: "Varats olidliga lätthet", "De älskande på Pont Neuf", "Svindlande höjder", "Frihet – den blå filmen", "Den engelske patienten", "Chocolat", "Möte i Toscana", "Godzilla" och "Let the sunshine in".

Aktuell: "En doft av kärlek" som har svensk premiär den 3 maj.