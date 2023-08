Johnny Marr till Way Out West

Johnny Marr kommer till Way Out West i Göteborg. Arkivbild.

Johnny Marr kommer till Way Out West i Göteborg. Arkivbild. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/TT

Den tidigare The Smiths-gitarristen Johnny Marr kommer till Way Out West, enligt ett pressmeddelande. Efter The Smiths-tiden har Johnny Marr satsat på en solokarriär, och hans senaste album "Fever Dreams Pts. 1-4" släpptes 2022.