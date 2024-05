Gitarrpionjären Duane Eddy död

Duane Eddy under ett framträdande på Stagecoach-festivalen i Kalifornien 2014. Arkivbild.

Duane Eddy under ett framträdande på Stagecoach-festivalen i Kalifornien 2014. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Gitarristen Duane Eddy, som revolutionerade elgitarrsoundet på 1950-talet med sin "twang", har avlidit i sitt hem i Tennessee, USA, skriver New York Times .

Eddy, som blev 86 år, rönte stora framgångar under de senare åren av 1950-talet och under 1960-talet med sina instrumentala låtar och sålde miljontals skivor över hela världen. Bland hans största hits finns "Rebel rouser" och "Forty miles of bad road".