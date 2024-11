Dwight Yoakam visar Nashville var skåpet ska stå

”Brighter days are up ahead” sjunger Dwight Yoakam, kanske en av få som känner så just nu. På de nio år som gått sedan hans förra album med ny musik har 68-åringen blivit med fru och barn.

Detta är en recension i Barometern Oskarshamns-Tidningen. En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

Dwight Yoakam. Foto: Charles Sykes

Country Dwight Yoakam – Brighter days Skivbolag: Via Records/Thirty Tigers/Border Bästa spår: ”Hand me down heart”, ”I’ll pay the price”, ”Wide open heart”.

Omslag Foto: Pressbild

Dwight Yoakam fick en välförtjänt Lifetime Achievement Honor på årets Americana Music Awards. Efter att i karriärens början ha rört om i countrygrytan har det varit mer ojämnt. Rösten är fortfarande fantastisk – ingen kan gråta som Dwight.

Han visar Nahsville var skåpet ska stå i “I’ll pay the price” och bjuder in Post Malone till Bakersfield i duetten ”I don’t know how to say goodbye (Bang bang boom boom)”.

Kärleken till The Byrds märks inte bara i covern ”Time between”. ”Can’t be wrong” är rock’n’rollcountry och The Carter Familys ”Keep on the sunny side” rockig som aldrig förr. Den efterlängtade misären och finns där också, som i ”Hand me down heart”.