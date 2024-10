Jag ogillar vanligtvis starkt att titta in i en mördares huvud via en författare. Ofta förblir mördare en otydlig gestalt i deckare och spänningsromaner, just för att det okända skrämmer mest. Samtidigt gör superpopulära ”true crime”-poddar och dokumentärer nästan mördare till idoler, sägs det i slutet av ”Huset vid Pärlälvens slut”: ”Man vill lyfta upp dem till något bortom vår värld”.