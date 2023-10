Coldplay slår tillbaka mot ex-manager

Chris Martin och Guy Berryman under Coldplays konsert i Pasadena i slutet av september. Arkivbild.

Först stämdes Coldplay av sin förra manager. Nu slår bandet tillbaka med en egen stämningsansökan – på över 180 miljoner kronor, skriver The Times.

För två månader sedan stämdes det brittiska bandet av den tidigare managern Dave Holmes efter ett kontraktsbråk. Coldplay hävdar å sin sida att Holmes är skyldig dem motsvarande 187 miljoner kronor, bland annat för att kostnaderna eskalerade under deras "Music of the spheres"-turné.