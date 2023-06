Dels, så klart, de fyra grundarna Per Alexandersson, Håkan Waxegård, Putte Svensson Sahlin och Gunnar Lagerman. Jag har träffat dem alla, öga mot öga, med mick mot mun, under flera timmar. Djupintervjuer. Promenader.

Han kan Hultsfred på sina fem fingrar och berättar fullständigt bedårande historier längs vägen. Bland annat om det påhittade engelska bandet The Ganja Pistols, välta kor, att bränna ner tält, Lemmy, hångeltrick och att missa sitt favoritband för att man sitter och dricker Jägermeister på ett tak i Hultsfred. Men även mer vederhäftiga analyser om Gnosjöandan, Småland på 80-talet och hur det var möjligt för några tomhänta ungdomar att skapa Sveriges största och mäktigaste festival mitt ute i skogen.

Erik Niva dyker upp och skildrar "150 mil enkel"-resor från Malmberget för att gå på Hultsfred, Lotta Waghorn på Barometern-OT ger det lokala perspektivet och nestorn Lars Nylin – tidigare Warner Bros-skivbolagsboss, i dag chefredaktör för Musikindustrin – tar plats som en slags magisterskrudad voice of reason som blickar tillbaka på Rockparty och festivalen.

Trion har oräkneliga Hultsfredsfestivaler under bältet. Kent gjorde en av sina allra första spelningar (som inte ens stod i programmet) under namnet Kent i ett öltält i Hultsfred 1994. Både Sahara Hotnights och Sator blev något av festivalens husband.

The Times They Are a-Changin.