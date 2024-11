Kvällens konferencier, Kalmar slotts chef Meg Nömgård tog sig an utmaningen med stor entusiasm och inledde kvällen med en teatralisk saga. Hon var i flera år verksamhetschef på Sagobygden och kan det här med att berätta sagor men för min del föll den lilla sagan platt. Det enda man vill när man har slagit sig ner på de röda sammetssätena är att författarna ska få köra igång.

Tänk om man i framtiden kunde dra fram soffan som författarna sitter i närmare publiken och göra en talkshow. Tänk till exempel Carina Bergfeldt. Tänk en driven intervjuare som kan konsten att ställa frågor som verkligen fångar in både personen och litteraturen. En efter en kommer de in, talkshow-style, max fem författare, kanske bara fyra för att verkligen få krama ur dem. Till sist kan man avsluta med en frågestund för publiken. De som köpt biljetter kan innan evenemanget få mejla eller lämna in frågor till Dillbergs.