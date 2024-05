Andrew McMillans romandebut om engelsk gruvort når inte ända fram

Nu till översättningen: Eva Åsefeldt har bland annat gjort det mäktiga översättningsarbetet av tusensidiga ”Ankor, Newburyport” av Lucy Ellman, ett arbete som hon fick Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris för 2023. I sin översättning av ”Synd” förhåller sig Eva Åsefeldt stundtals fritt till McMillans original. Kanske lite väl fritt, ibland. I vissa stycken frångår hon originalet tämligen mycket, gör tolkningar och byter ord mellan meningar. Men jag förlåter henne för dessa utsvävningar, eftersom hon aldrig överger McMillans stilnivå eller intention. Hennes lösningar blir ofta naturligare svenska än om hon hållit sig närmare McMillans original. Som i denna mening: “Our final drive out of the town and back towards the city train station offers us a chance for reflection.” I Åsefeldts tolkning blir det: “Bilresan ut från staden mot tågstationen i Sheffield den sista dagen ger oss ett tillfälle att reflektera över veckans arbete.” I McMillans original kommer ”veckans” först i meningen därefter (“this week”), och ordet ”Sheffield” förekommer inte alls.