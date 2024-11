Christian Gustafsson: Allan Svensson är nog den man jag tillbringat flest nätter med

Så, säg, varannan natt, år ut, år in somnar jag med Allan Svenssons stämma i höger hörlur.

När Lasse Berghagen dog skrev jag en text om att han sommaren 1998 var min enda vän. Och Gustav Svensson själv hävdade ju att Arne Hegerfors var hans ende vuxne vän. På lite samma sätt är Allan Svensson en av mina äldsta vänner. Han har varit med hela livet, gjort så mycket i produktioner jag tyckt om. Han var otäck i ”Tusenbröder”, mysig chef i ”Maria Wern”, storartad i ”Fröken Frimans krig” och ”Hedebyborna”, ”trulig i ”Hassel”, strålande i ”Jakten på en mördare” och så vidare i all oändlighet.

När dödsbudet kom sent på söndagskvällen svämmades sociala medier över av citat från ”Svensson, Svensson”.

I vår familj tog vi det så långt att mina barn förra julen kontaktade Suzanne Reuter – Lena Svensson – som läste in just det Lenin-citatet sittande i baksätet på en taxi.

Gustav, Lena, Lina och Max blev hela Sveriges lilla familj. Alla följde vad som hände där i Vivalla. Allt spelades in inför studiopublik. De två första säsongerna är så klart i en klass för sig. Manuset är så välskrivet och intelligent att man baxnar. Men seriens stora usp är skådespelarnas tajming och förmåga att leverera repliker i rätt hundradel. Gabriel Odenhammar är oöverträffad som barnskådis och Suzanne Reuter nailade varje replik.

Men allra bäst var postmästaren (som inte var det minsta postmästare, utan på sin höjd brevbärare, men mest arbetslös) himself: Gustav Svensson.

Jag hävdar, inte bara för att det ska skrivas sådant i sådana här texter, att Allan Svenssons rollprestation i ”Svensson, Svensson” är – sorry Gösta Ekman, sorry Hasse och Tage, sorry Robert Gustafsson – oöverträffad i komedi-Sverige. En fyra säsonger och två filmer lång uppvisning i den ädla konsten av precisionshumor.