På onsdagskvällen fick polisen in uppgifter om att två ynglingar olovligen tagit sig in i ett garage på Rimsmedsvägen. Efter att ha fått signalement kunde polisen lokalisera en pojke och en flicka som båda är under 15 år. Barnen överlämnades till vårdnadshavare. Polisen har upprättat en anmälan om olaga intrång och skadegörelse.