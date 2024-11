Sedan krigets början har Power Up Ukraine genomfört 21 resor till krigsdrabbade Ukraina. Inom kort går nästa last till Poltava, med elverk och annan utrustning. Simon Simonsson, insamlingsansvarig, startade under måndagsmorgonen en kampanj för att samla in pengar till projektet, och vid lunchtid hade över 250 000 kronor kommit in.