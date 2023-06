Ett företag i Rockneby drabbades under natten till måndag av ett inbrott. Tjuvarna lyckades bryta upp en maskinport och ta sig in. Där inne har man stulit verktyg och elkablar, plus att man har krossat ett fönster in till kontoret där man tog med sig en dator och en projektor. Totalt stals saker till ett värde av 30 000 kronor.