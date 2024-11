Enligt Martin Bexell är ett specialkaffe det absolut godaste du kan hitta och står för topp fem procent av allt kaffe som görs. Allting smakas av internationella kaffeorganisationen SCA som sedan bedömer kaffet utifrån flera aspekter och betygsätter det på en 100-gradig skala där 80 och uppåt krävs för att klassas som ett specialkaffe. I Sverige finns det runt 70 rosterier som producerar specialkaffe. Just nu finns runt 70 olika sorter på Martins hemsida, något som ändras efter leverantörernas behov.

Just nu jobbar han heltid med sitt företag efter flera år av erfarenhet inom e-handle och kundtjänst. Trots att det är tidigt in i verksamheten för Martin så märker han av intresset från både konsumenter som lägger beställningar och rosterier som han för en ständig dialog med. Under tiden som han får bidrag till företaget så jobbar han hårt för att knyta kontakter från hela Sverige till hans e-handel i Kalmar.