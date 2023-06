Kamerateam följer lektorn i tolv timmar: ”Gillar att ta nya grepp”

För att lansera kursen Introduction to Applied Internet of Things livesänder Linnéuniversitetet i tolv timmar. En av dem som syns allra mest under sändningens gång är lektorn Fredrik Ahlgren. Barometern hakade på när Fredrik och hans team livesände inför uppåt 100 tittare på Youtube.