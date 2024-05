Här spränger Försvarsmakten gastankarna på Boholmarna

Under söndagen påbörjades Försvarsmaktens arbete i Kalmar där de bussar som står parkerade på Boholmarna och Odalvägen kommer att oskadliggöras under eftermiddagen och kvällen. I samband med det kommer E22 stängas av och trafiken ledas om under några timmar.