GUIDE: Här hittar du allt som händer på Kalmar stadsfest

Här följer du vår liverapportering dag för dag från stadsfesten:

Här är platserna där det händer saker på Kalmar stadsfest.

Lördag

Stortorget

• Tre performers och en DJ bjuder upp till den populära iranska dansformen baba karam, kl 14–15.

• Konsert med Our Man In The Field plus special guest Dimpker Brothers, kl 16.30–17.

• Konsert med Cornelia Jakobs, kl 19–20.30

• Konsert med Danny Saucedo, kl 21.30–23.