Årets match och en historisk tillbakablick

Planeringen inför denna match är minutiös och innan publiken släpps in och matcherna närmar sig riggas A-hallen inför match och sändning och det körs även genrep på intåg och uppvisningar. Så här ser den publika delen av evenamanget ut – minut för minut.

Barometern-OT sänder matchen

Hur får man biljett?

I år var det stort tryck på biljetterna och alla som ville ha en biljett vid köningen kunde inte släppas in utan fick gå hem biljettlösa.

Köningen är också traditionstyngd och sker några veckor innan matchen. Biljettsugna ettor och tvåor samlas från tidig eftermiddag för att köa till själva köningen och runt 16-17-tiden brukar de släppas in i ett inhägnat område efter att ha fått sitt könings-nummer. Men elevkårena håller på biljetterna så sent som möjligt och oftast börjar de sälja biljetter först under natten.