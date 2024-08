Försvunnen man anträffad avliden

Efter tre dygns letande efter den man som anmäldes försvunnen vid 19-tiden på torsdagen intensifierades sökandet under lördagen med hjälp av bland andra frivilligorganisationer och Försvarsmakten. Även fortsatt in på natten mot söndag, men med reducerad styrka.

En stor polisresurs med ett flertal hundar har deltagit i sökandet under mannens försvinnande. Under natten till fredag kallades en helikopter in och deltog under natten.