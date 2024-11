Jag går till den skogen varje dag för att gå på promenad, komma bort eller träna precis som många andra i mitt område gör. Jag går dit på en stig som inte syns på kartan, denna stig kommer att försvinna i och med bygget som är planerat att göras vilket förhindrar oss i Vimpeltorpet att ta sig in i skogen eftersom vi då kliver rätt in på någon annans tomt. Det är även många av oss som tar sig till golfbanan på det sättet. Enligt Peter Akinder kommer man kunna motionera och träna i alla fall, men då skulle jag vilja veta vart? Den stora huvudstigen försvinner som jag och många andra tar löprundor på, vi ska alltså springa på en asfalterad väg med hus som utsikt och bilar som musik i öronen, helst inte. Det finns även ett boende i området för funktionsnedsatta. De bor där av en anledning, att inte ha en stressig miljö. Att bygga hus hjälper inte direkt deras välmående.

Vägen kanske hjälper kollektivtrafiken att ta sig in men den hindrar många andra som tar sig runt Kalmars norra del via stigarna i skogen, eftersom stigarna tar oss till golfbanan, Björkenäs, Norrliden och tillbaka hem igen. Jag vet att meningen med vägen som ska gå rätt igenom skogen är för att sammanlänka Norrliden och Snurrom, även att få kollektivtrafik till området. Tydligen skall kollektivtrafiken hjälpa den höga utflyttningen från Snurrom. Men den höga utflyttningen beror snarare på höga priser och långt avstånd från centrum. Dessutom finns det redan kollektivtrafik, det är inte en längre promenad än tio minuters gång till närmaste busshållplats. Men en annan lösning hade kunnat vara att sätta en busshållplats längre in för 401 att ta en extra sväng till.