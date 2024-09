Två lika fastigheter med kommunalt vatten och avlopp ska här jämföras. I den ena bor endast en person, som förbrukar 35 kubikmeter vatten per år. Den andra fastigheten bebos av en flerfamiljsfamilj. Där förbrukas 200 kubikmeter per år.

Själva vattnet är billigt. Det kostar 36 kronor och 39 öre per kubikmeter detta år.

Enpersonshushållet belastar ledningsnätet in med 35 kubikmeter och avsloppsnätet ut med samma 35 kubikmeter. Flerpersonsfamiljen belastar ledningssystemen med 200 kubikmeter in och 200 kubikmeter ut. Enpersonshushållet sliter på ledningarna med 70 kubikmeter och flerpersonshushållet med 400 kubikmeter per år. Årskostnaderna för hushållen skiljer sig inte nämnvärt åt.