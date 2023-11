”Jag kommer fram till Göteborg – efter elva timmar”

Visst. Första stället har många laddningsstolpar. Jag plockar fram min kabel och sätter munstycket i stolpen ... på laddning ... inget händer. Jag är novis på laddning som inte sker hemma, men misstänker att bristen på laddning beror på att jag inte har anslutit till någon form av betalning. Var kan man betala? Ingen info på någon av stolparna. Jag springer in i intilliggande varuhus. ”Nej, vi har inget med laddningsstationerna att göra. Dom bara hyr in sig här”. Detta skulle jag få höra många gånger. Efteråt har jag fattat att detta antagligen var gratisladdning för de intilliggande affärernas kunder. Öppet på vardagar, inte söndagar.

Räddningen: en kvinna visar mig en stolpe något tiotal meter längre bort intill Cirkle K. Snabbladdning! (hoppas det inte betyder att bara lastbilar får ladda ...?) Ledig! Många munstycken, och ett av dom passar bilen! Hurra. Nu ska jag bara fixa betalning. Jag förstår inte instruktionen. Frågar på bensinmacken. En vänlig anställd hjälper mig. Han har hjälpt många vilsna kunder (fast macken inte äger stolpen, utan stolpägaren bara hyr). Man måste ha en särskild app på mobilen, och här ska man lägga in sitt bankkontonummer samt förskräckligt mycket annat, och eftersom min mobil inte är Iphone, fick killen kämpa lite.

Nu laddar bilen, och jag behöver bara vänta en timmes tid. ”Strunta i att ladda mer än 80 procent”, säger killen, ”de sista 20 går mycket långsammare”. Ok.

I´m on the road again! Nu ska jag väl komma fram till Göteborg. Inte! Saknas fortfarande en mil. Jag har laddat på en långsamladdare, visade det sig (11 kwh).