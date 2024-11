”Du är inte ensam om att känna dig besviken och ledsen”

Klimataktion är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som genom information, folkbildning, manifestationer och påverkansarbete arbetar för att minska klimatkrisen. Vår lokala förening, Klimataktion Kalmar län, har i samarbete med andra miljöorganisationer under 2023 och 2024 ordnat en serie workshops och föreläsningar under namnet ”Vi ställer om”. Nära i tiden anordnar vi en föreläsning med rubriken ”Bortom möjligheternas horisont – omställningen som utmaning av invanda sätt att tänka och handla”. Den efterföljs av samtal vid fikaborden. Vi gillar att umgås under trevliga former och har utvecklat en tradition att ordna ett veganskt julbord som knytkalas. Klimataktion Kalmar län manifesterar varje fredag tillsammans med Fridays for Future både i Kalmar och i Oskarshamn – I Kalmar utanför Kvasten och i Oskarshamn på Coop-torget. Vi håller också i studiecirklar och skriver debattartiklar. Det finns något för alla och vi behöver bli fler. Du hittar vad som händer i föreningen på vår Facebook och på vår hemsida. Alla är välkomna att engagera sig tillsammans med oss!