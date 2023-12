”Den sandning som görs rinner iväg med smältvattnet för att när det sen fryser på igen hamnar under isen”, skriver Nybros kommunalråd i en replik.

”Den sandning som görs rinner iväg med smältvattnet för att när det sen fryser på igen hamnar under isen”, skriver Nybros kommunalråd i en replik. Foto: Claudio Bresciani/TT

Precis som skribenten reagerade jag framförallt under onsdagen och torsdagen på att det rådde en enorm halka och att sandningen ej upplevdes tillräcklig. Jag har därför kontrollerat detta med ansvariga för halkbekämpning. De är väl medvetna om situationen och de gör just nu inget annat än att halkbekämpa och skrapa is.