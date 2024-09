”Broreparation över E22 till Lindsdal – dyrt för trafikanterna”

Här kommer även ett inspel om kostnaden för projektet. Läste att själva jobbet beräknas kosta cirka en miljon kronor. Räknade lite på hur det drabbar trafikanterna. Enligt uppgift passerar cirka 10 000 fordon per dygn (låter mycket) och antagit att det kan bli en omväg på i genomsnitt cirka 4 kilometer. Då blir det cirka 40 000 kilometer per dygn. Som mest kan det bli ca 12 kilometer omväg via Mosekrog om man bor i södra Lindsdal och ska hem. Antar man att 3/4 -delar av bilarna kör på bensin/diesel (resten el) och en bil drar i genomsnitt 0,8 liter/mil, kommer vi att bränna 3200 extra liter/dygn. Det blir drygt 220 000 liter på 10 veckor! Om priset är cirka 17 kronor/liter blir det 3,8 miljoner kronor på tio veckor! Men det är ju ”framföraren av fordonet som bär ansvaret” och får dra det lasset.